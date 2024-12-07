Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın ağabeyi Zeki Bayraktar, Sakarya'da gerçekleşen cenaze töreniyle defnedildi.

07.12.2024 14:46
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın vefat eden ağabeyi Zeki Şinasi Bayraktar, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Şinasi Bayraktar için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bayraktar'ın kardeşleri TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ile Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ve ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

Zeki Şinasi Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'in kaldırdığı namazın ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş insanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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