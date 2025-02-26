Zelenski: ABD ile Nadir Element Mutabakatında Güvenlik Garantisi Yok

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Ukrayna'nın nadir toprak elementleri üzerine vardıkları mutabakat kapsamında, herhangi bir güvenlik garantisi anlaşması yapılmadığını belirtti ve iki ülke arasındaki mutabakatı bir 'çerçeve' olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri ve finansal desteğe karşılık olarak Ukrayna'nın nadir toprak elementlerini istemesinin ardından, Kiev ve Washington bugün tarafların bu konuda bir mutakabata varıldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Ukrayna'nın nadir toprak elementleri üzerine vardıkları mutabakat kapsamında, herhangi bir güvenlik garantisi anlaşması yapılmadığını belirtti ve iki ülke arasındaki mutabakatı bir 'çerçeve' olarak tanımladı.

Ukrayna daha önce böyle bir anlaşma yapılması halinde Kiev'e güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini belirterek, anlaşmayı reddetti. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, ABD ile yapılan ilk nadir elementler anlaşmasının başarısının ABD Başkanı Trump'a bağlı olacağını da söyledi.