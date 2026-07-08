Zelenski, ABD Kongresi ile Ukrayna'nın Desteklenmesini Görüştü - Son Dakika
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Zelenski, ABD Kongresi ile Ukrayna'nın Desteklenmesini Görüştü

08.07.2026 15:33
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Zelenski, ABD'li senatörlerle Ukrayna'ya askeri destek ve Rusya'ya yaptırımları ele aldı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi'nin her iki kanadından Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan iki partili heyetle bir araya geldi. Zelenski, görüşmede Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve diplomatik çözüm arayışlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Zelenski, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'daki görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenski, Senatörler Jeanne Shaheen, Lindsey Graham, Dick Durbin, Chris Coons, Mike Rounds ve Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner ile görüştüğünü ve Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür ettiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Diplomasinin başarı şansı ve bunun gerçekleşmesi için nelerin gerekli olduğu konusunda kapsamlı bir görüşme yaptık. Kendilerine Patriot önleyici füzelerindeki eksiklik ve halkımıza yönelik Rus saldırıları hakkında bilgi verdim. Şu anda Patriot önleyici füzelerinin temini ile diğer hava savunma sistemlerinin teslimatı savunmamız açısından en öncelikli konudur."

Ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımları öngören yasa tasarısını da ele aldık. Bu savaş nedeniyle Rusya üzerindeki baskının artırılmaya devam edilmesi kritik önem taşıyor ve bu girişim gerçekten barışın sağlanmasına katkıda bulunabilir. Senatörlere ve Kongre üyelerine, askerlerimize ve yürüttüğümüz operasyonlara duydukları saygıyı ifade etmeleri ve yardımların süreceğine dair verdikleri güvenceler için teşekkür ettim. Desteklerinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dayanışma gösteren tüm Amerikalılara minnettarım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zelenski, ABD Kongresi ile Ukrayna'nın Desteklenmesini Görüştü - Son Dakika

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