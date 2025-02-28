Zelenski'den Trump'a Teşekkür

Güncel

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaşanan tartışma ve Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Teşekkürler Amerika. Desteğiniz için, bu ziyaret için teşekkürler. Başkan Donald Trump'a, Kongre'ye ve Amerikan halkına teşekkür ederiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ABD Başkanı Trump arasında Beyaz Saray'da Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından görüşme sonrası yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi. Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Yaşananların ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Zelenski, şunları kaydetti:

"Teşekkürler Amerika. Desteğiniz için, bu ziyaret için teşekkürler. Başkan Donald Trump'a, Kongre'ye ve Amerikan halkına teşekkür ederiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz."