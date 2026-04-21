Zelenskiy: AB için Türkiye, Ukrayna, Norveç ve İngiltere önemi
Zelenskiy: AB için Türkiye, Ukrayna, Norveç ve İngiltere önemi

21.04.2026 12:12
Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna'nın AB'ye katılımının güçlendireceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye, Ukrayna, Norveç ve İngiltere ile daha güçlü birlik haline gelebileceğini ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'ye üye olmak istediklerini vurgulayan Zelenskiy, "AB'de olmak istiyoruz. Eminim ki bazı AB temsilcileri hata yapmazsa, biz orada olacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sahip olduğu konum nedeniyle Türkiye ve Ukrayna'nın güvenlik açısından avantaja sahip olduğunu belirterek, AB'nin bugün Türkiye, Norveç, Ukrayna ve İngiltere'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İngiltere'nin daha önce AB'den ayrıldığını anımsatan Zelenskiy, "Ama yine de bu dört ülkenin AB'yi dünyanın en güçlü birliği ve en iyi güvenlik sistemine sahip kuruluşu haline getireceğine inanıyorum. Biz bir alternatif aramıyoruz. Sadece bu dört ülkenin çok güçlü olduğuna ve AB'yi güçlendirebileceğine inanıyorum. Ama bu dört ülke tek başına kesinlikle çok güçlü bir birlik oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Norveç, Güncel, Son Dakika

