Zelenskiy, ABD'den Patriot Füzeleri Alıyor - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD'den Patriot Füzeleri Alıyor

10.07.2026 00:12
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Ukrayna, ABD'den PAC-3 Patriot füzeleri alacak. Zelenskiy, Avrupa ile de anlaşmalar yapacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa bir süre içerisinde ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-3 tipi füzeleri alacaklarını bildirdi.

Ukrayna basınına göre Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerin liderleri ile Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 tipi füzelerinin en kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü kaydeden Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti (Patriot füzelerini) alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ek PAC-3 sevkiyatları olacak." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri üretmesi için ABD'den lisans talep ettiğini ve bu konuda Trump ile Ankara'da görüştüğünü belirtti.

Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını aktaran Zelenskiy, " Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesinin oluşturulması için girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini belirten Zelenskiy, burada "Freya"nın ayrıntılarını tanıtacaklarını aktardı. Zelenskiy, projenin bir füze savunma sistemi olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Rus ordusunun 6 Temmuz'da Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına düzenlediği saldırıyı anımsatarak, saldırıda bir mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

Saldırının yol açtığı tabloyu "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendiren Zelenskiy, "Vişneve'de bir mühimmat deposu vardı. Düşman bu depoyu vurdu. Çok sayıda insan yaralandı. Çok sayıda kayıp var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD'den Patriot Füzeleri Alıyor - Son Dakika

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