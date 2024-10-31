Zelenskiy, ABD'den Tomahawk Füzeleri Talep Etti

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KİEV, 31 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'den uzun menzilli Tomahawk füzeleri talep ettiklerini doğruladı.

Ukrayinska Pravda gazetesinin bildirdiğine göre Zelenskiy, Kiev'in Tomahawk füzeleri istediğine yönelik kısa süre önce medyada çıkan haberlere atfen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu Ukrayna ile Beyaz Saray arasındaki gizli bir bilgiydi" ifadelerini kullandı.

Uzun menzilli füzeleri "zafer planları" çerçevesinde talep ettiklerini kaydeden Zelenskiy, füzeleri sadece Rusya'nın çatışmayı "tırmandırmaya devam etmesi" halinde kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Bunun caydırıcı bir araç olduğunu söyledim" dedi.

Bu haftanın başlarında Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy'nin "zafer planı" çerçevesinde "nükleer olmayan caydırıcılık paketinin" bir parçası olarak ABD'den Tomahawk füzeleri istediğini bildirmişti.

Yerel basında çıkan haberlerde Tomahawk füzelerinin yaklaşık 2.400 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.