Zelenskiy, ABD ile Diplomasi Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD ile Diplomasi Görüşmesi Yaptı

22.07.2026 21:04
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Zelenskiy, barış için ABD'li yetkililerle yaptığı telefon görüşmesinde diplomasi vurgusu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili bir hale getirilmesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Ukrayna'nın adil bir barış için hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Diplomasiyi etkinleştirmek ve barışı yakınlaştırmak üzerine iyi ve önemli bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması yönünde ABD tarafıyla daha önce yapılan çalışmaların devam etmesi için yakın temasları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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