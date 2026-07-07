Zelenskiy, ABD İle Patriot Füzeleri Görüşecek - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD İle Patriot Füzeleri Görüşecek

07.07.2026 15:49
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Ukrayna, Patriot hava savunma sisteminin PAC-2 ve PAC-3 füzelerini ABD'den temin etmeyi hedefliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin en kısa sürede temin edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, konuyu yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede ele alacağını söyledi.

Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde basına değerlendirmelerde bulundu.

NATO Savunma Sanayii Forumu'nun Ukrayna savunma sanayisinin kabiliyetlerini tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Zelenskiy, forum kapsamında Ukraynalı şirketlerin sektörde geliştirdikleri teknolojileri paylaşacağını aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın savunma alanında birçok uluslararası girişim üzerinde çalıştığını ifade ederek, NATO'nun özellikle Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizması kapsamında Ukrayna'ya destek sağladığını vurguladı.

ABD'den tedarik edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın gerçekleştireceği görüşmede bu konuyu ele alacağını bildirdi.

Hava savunma sistemlerinin hem sivillerin hem de cephede görev yapan askerlerin korunması için gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, önceliklerinin Patriot için mümkün olan en kısa sürede füze temin edilmesi olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Rusya üzerindeki baskının artırılmasına, daha fazla balistik füze savunma sistemine ve Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte de Ukrayna'nın son aylarda Rusya'nın enerji ve savunma altyapısına yönelik saldırılarında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta on binlerce askerini kaybetmeyi göze aldığını aktaran Rutte, buna karşın Rus ordusunun cephedeki ilerleyişinin yavaşladığını ve Ukrayna'nın da cephe hattında daha başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.

Rutte, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bence üzerinde çalışmamız gereken en önemli konulardan biri hava savunması ve şehirleriniz ile kritik altyapınızın korunmasını sağlamak." dedi.

Zelenskiy ve Rutte, basına yaptıkları açıklamanın ardından ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD İle Patriot Füzeleri Görüşecek - Son Dakika

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