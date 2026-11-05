Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle 1,5 saatlik görüşmede üçlü formatı ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kushner ve Witkoff'la telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü format için hazırlık yapıyoruz, bir haftadan az süre kaldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda Brüksel'de de görüşmelerin sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için müzakerelerin mümkün olan en yoğun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ukrayna, gerekli adımları atmaya hazır, önerilerimiz net ve onları ABD tarafına ilettik."