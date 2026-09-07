Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle Kiev'deki görüşmeleri çok verimli olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle Kiev'deki görüşmeleri çok verimli olarak nitelendirdi

Zelenskiy, ABD\'li temsilcilerle Kiev\'deki görüşmeleri çok verimli olarak nitelendirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'la yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi. Görüşmede Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması, güvenlik ve ekonomik garantiler ile kış destek paketi ele alındı.

KİEV, 7 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le gerçekleştirilen görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini söyledi.

Zelenskiy, pazar günü görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, iki tarafın, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve ekonomik garantiler ile kış destek paketi konularını ele aldığını belirtti.

Zelenskiy, "Hem hava savunması hem de enerji desteğine son derece güveniyoruz. Amerika'nın ciddi miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlayacağına ve bunu kullanabileceğimize de güveniyoruz" dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin üçüncü tur görüşmelere katıldığını belirten Zelenskiy, üç tarafın müzakerelerin devamı için gelecekte bir araya gelme konusunda anlaştığını ifade etti.

Zelenskiy, çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.

Witkoff ise, ABD tarafı olarak Moskova'da "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirterek, üçlü görüşmelerin yakında duyurulması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Witkoff ve Kushner, Ukrayna'ya ilk ziyaretleri kapsamında pazar günü erken saatlerde Kiev'e gitmişti.

Ukrayna, ABD ve Rusya'dan heyetler, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere 23-24 Ocak ve 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi'de iki tur görüşme gerçekleştirmişti. Üçlü müzakereler, 17-18 Şubat'ta Cenevre'deki son turun ardından duraksadı ve başka bir görüşme yapılmadı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle Kiev'deki görüşmeleri çok verimli olarak nitelendirdi - Son Dakika

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