Zelenskiy, Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ilk gününü verimli buldu - Son Dakika
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Zelenskiy, Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ilk gününü verimli buldu

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Zelenskiy, Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla süren üçlü müzakerelerin ilk gününü 'oldukça verimli ve anlamlı' buldu. Görüşmede Ukrayna için uzun vadeli güvenlik garantileri ayrıntılı ele alındı, tüm esirlerin serbest bırakılması da gündeme geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin ilk gününün oldukça verimli ve anlamlı geçtiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla bugün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik garantilerinin ayrıntılı olarak ele alındığını aktaran Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "Üçlü format yapıcı ve oldukça anlamlıydı. İnsani adımların gerekliliğini ve olası parametrelerini görüşmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması için atılması gereken adımların toplantıda ele alındığını aktaran Zelenskiy, "Asıl önemli olan barışı gerçekten yaklaştırmak. Ukrayna tarafından sadece verimli, yüksek kaliteli ve dürüst bir çalışma yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Üçlü müzakerelerin yarın da devam edeceğini anımsatan Zelenskiy, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği heyete gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Kaynak: AA
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