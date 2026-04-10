Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı

10.04.2026 14:15
Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliği ekonomiden önce gelmeli, stratejik ortaklıklar kurulmalı dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'nın ekonomiden ziyade güvenliği öncelemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'deki çalışma ofisinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladığını belirtti.

ABD ve Avrupa arasındaki beraberliğin hayati olduğunu kaydeden Zelenskiy, ABD'nin gerçekten NATO'dan çekilmeyi düşünmesi halinde ise Avrupa'daki tüm güvenliğin yalnızca Avrupa Birliğine (AB) kalacağına işaret etti.

Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliğinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya, ordusunu 2 milyon kişiye çıkarma kararı almış ve 2030'a kadar 2,5 milyonluk bir ordu hedefliyorsa, Avrupa her şeyden önce güvenliğini düşünmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna AB üyeliği için reformları sürdürüyor

AB üyeliği için reform süreçlerini sürdürdüklerini ancak savaş koşullarında yapılabileceklerinin sınırlı olduğunu belirten Zelenskiy, "Yapabileceğimizin ötesinde şeyler yapıyoruz. Hayatta kalmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliğinin ise İngiltere, Ukrayna, Türkiye ve Norveç olmadan sağlanamayacağını ve AB'nin bu ülkelerle stratejik ortaklık geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ukrayna ve Türkiye olmadan Avrupa, Rusya'nınkine benzer bir askeri güce sahip olamaz. Ukrayna, Türkiye, Norveç ve Birleşik Krallık ile birlikte sadece bir denizi değil, tüm denizlerdeki güvenliği kontrol edersiniz. İşte bu yüzden AB, dostluk veya stratejik ortaklık yoluyla bu dört ülkeyi sürece dahil etmenin ve hem ekonomide hem de güvenlikte dünyanın en güçlü birliğini kurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Burada saldırı amaçlı bir güçten bahsetmiyorum. Sadece savunmadan, güvenlikten ve dünyanın en büyük kara gücünden bahsediyorum."

Avrupa ülkelerinin "hayat tarzlarını, tarihlerini ve bağımsızlıklarını nasıl koruyacaklarına odaklanmaları" gerektiğini savunan Zelenskiy, "Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı. Bunu sağladığınızda, kıtanızdaki tüm insanlar huzura kavuşacak ve ancak o zaman diğer adımlar atılabilecektir." dedi.

Öte yandan, AB'nin Türkiye ile ilgili de çekindiği ve tarım kapasiteleri veya pazar dengeleri gibi endişeleri olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ancak güçlü bir ekonominiz varsa tüm bunları yönetirsiniz. Önce ülkenizi kurtarmalısınız, sonra ekonominizi. Önce güvenlik gelir, sonra ekonomi, tersi değil." diye konuştu.

Zelenskiy'nin Suriye ziyareti

Suriye'ye yaptığı ziyarete de değinen Zelenskiy, Ukrayna bayraklarını gören çocukların kendilerini alkışladığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya ve İran'ın Suriye'de büyük tahribat yarattığı ve yeniden inşa için yıllara ihtiyaç olduğu yorumunu yaptı.

Körfez ülkeleri ve Suriye'ye yönelik ziyaretlerinin uzun vadeli stratejik ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini aktaran Zelenskiy, bu temasların yalnızca İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili olmadığı, enerji altyapısının korunması, su kaynakları ve tahkimatların güçlendirilmesi gibi çeşitli konuları kapsadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

