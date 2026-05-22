Zelenskiy, Barış İçin Avrupa Liderleriyle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Barış İçin Avrupa Liderleriyle Görüştü

22.05.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Avrupa liderleriyle barış diplomasisini ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer???????, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için barış diplomasisinin daha aktif hale getirilmesi hakkında görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi yönünde sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer???????, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çevrim içi olarak görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Avrupalı liderler ile savaşın bitirilmesi yönündeki çalışmaları ele aldığını belirtti.

Zelenskiy, söz konusu görüşmenin "E3-Ukrayna" formatında gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, barış diplomasisini nasıl daha aktif hale getirebiliriz ve Avrupa'yı da buna nasıl dahil edebiliriz? Tüm müttefiklerimiz, Ukrayna'nın hem savaş alanında hem de uzun menzilli saldırı yapma yeteneklerimizde çok daha güçlü bir konumda olduğunun farkında. Bu önemli bir durum ve tam da bu tür bir baskı (Rusya'ya), doğru ve etkili diplomasiyi teşvik edebilir. Ulusal güvenlik danışmanlarımızın yakın gelecekte bir araya gelmesi konusunda anlaştık."

Zelenskiy, görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeleri ve Rusya'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri hakkında da konuştuklarını belirterek, "Amerikan tarafıyla iletişim konusunu da görüştük. Gerçek bir barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

590 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladık

Ayrıca Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında da savaş kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten de Ukrayna'nın pozisyonu, önceki yıllara göre daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, yıl başından bu yana Rus ordusuna yönelik yürüttükleri karşı saldırı sonucu ülkesinde 590 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Barış İçin Avrupa Liderleriyle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:00:36. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Barış İçin Avrupa Liderleriyle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.