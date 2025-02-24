Zelenskiy Barış İçin Görevden Ayrılmaya Hazır

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ANONS (Türkçe): SUNNY ZHOU, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna'ya barışın gelmesi ve ülkenin NATO'ya kabul edilmesi karşılığında görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

ANONS (Türkçe): SUNNY ZHOU, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna'ya barışın gelmesi ve ülkenin NATO'ya kabul edilmesi karşılığında görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın ekonomik güvenliği için Avrupa Birliği'ne üyeliği ve ülkesinin NATO'ya kabul edilmemesi halinde 800.000 kişilik Ukrayna ordusunun dışarıdan finanse edilmesi gibi alternatif güvenlik garantileri aradıklarını belirtti.

Zelenskiy, ABD ile yapılacak maden anlaşmasında Ukrayna için net güvenlik garantileri sağlanması konusunda ısrarcı olacağını ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)