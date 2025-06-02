Zelenskiy: Barış İçin İlerleme Çabası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmemesine rağmen İstanbul'da yarın yapılacak müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Zelenskiy gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi.

İstanbul'da yarın düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük." dedi.

Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Rusya'nın askeri havaalanlarına yapılan İHA saldırıları

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarla ilgili bilgiler paylaştı.

SBU operasyonunun, Ukrayna'ya karşı saldırılarda kullanılan Rus hedeflerine yönelik yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bunun kesinlikle benzeri olmayan bir operasyon olduğunu rahat söyleyebiliriz." diye konuştu.

Zelenskiy, düzenledikleri "operasyonun merkezinin" ise Rusya'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir ofisinin yakınında yer aldığına dikkati çekti.

Saldırıda 117 adet İHA'nın kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenskiy, "Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılar sonucu Rusya'nın 40'tan fazla stratejik bombardıman sistemini kaybettiğini belirtti.

Rusların Ukrayna'ya kapsamlı saldırı hazırladıklarına dair önceden bilgi sahip olduklarını söyleyen Zelenskiy, "Bu operasyonun başlamasından önce bile yeni, büyük Rus saldırısının hazırlığı hakkında istihbaratımız vardı." dedi.

Zelenskiy, Rusların bugün ülkesine, füze ve İHA'ların da aralarında olduğu yaklaşık 500 araç ile saldırı düzenlediğine işaret ederek, Rus ordusunun ayrıca denizden füze saldırısı için hazırlık yaptığını kaydetti.

Ülkesini tüm imkanlarıyla savunmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Bu savaşı tek bir saniye bile istemedik." ifadesini kullandı.