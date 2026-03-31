Zelenskiy: Barış için Rusya'ya baskı artırılmalı
Zelenskiy: Barış için Rusya'ya baskı artırılmalı

31.03.2026 20:23
Zelenskiy, Buça Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve barışın sağlanması için Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin açıklamasına göre, Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Buça Zirvesi 2026'da konuşma yaptı.

Ukrayna'nın, Buça şehrinde yeniden kontrolü sağlanmasının 4. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 23 heyetin katıldığı toplantıdaki katılımcılara hitap eden Zelenskiy, savaşın başında Buça'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Bu şehrin 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığını anımsatan Zelenskiy, "Terör, işkence, 33 gün süren tam bir kötülük. 600'den fazla Ukraynalı erkek ve kadın öldürüldü." diye konuştu.

Zelenskiy, Buça olaylarındaki sorumluların ceza çekmesi gerektiğini belirterek, "Savaş suçlularının yargılanmasına, her katilin cezalandırılmasına, tüm insanlık dışı kişilerin yaptıkları için kaçınılmaz cezayı çekmesine dair yeterince görsel yok." dedi.

Özel mahkemenin kurulması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Aksi takdirde, hem Ukrayna'da hem de Avrupa'nın herhangi bir yerinde her zaman yeni bir saldırganlık, yeni bir işgal, yeni bir Buça riski olacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Buça gibi olayların Ukrayna'nın farklı şehir ve yerleşim yerlerinde de yaşandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Maalesef, ilk (Buça Zirvesi) zirveden bu yana bu liste uzadı. Bu da tek bir anlama geliyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya üzerinde çok daha fazla kararlılığa, çok daha fazla baskıya, barış ve adaleti zafere yaklaştıracak çok daha fazla gerçek eyleme ve adıma ihtiyacımız var."

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve yaklaşık 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
