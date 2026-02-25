Zelenskiy: Cenevre'de ABD ile Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna heyetlerinin yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomasi sürecini sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev'in 26 Şubat'ta Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini belirten Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını aktardı.

Zelenskiy, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının hazırlıklarının da görüşmede değerlendirileceğini ve toplantının mart başında düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, esir asker takasının sürdürülmesi için gerekli çalışmaların devam etmesi amacıyla Umerov'a talimat verdiğini açıkladı.