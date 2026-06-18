Zelenskiy'den NATO'ya Füze Savunma Çağrısı - Son Dakika
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Zelenskiy'den NATO'ya Füze Savunma Çağrısı

18.06.2026 17:25
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'dan balistik füze savunma kapasitesini güçlendirmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO ülkelerinden balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çabalara katılmalarını isteyerek, kış gelmeden somut sonuç alınması ve Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna ile işbirliğini güçlendirecek kararlar hazırlanması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılmak için Brüksel'de bulunan Zelenskiy, Brüksel'deki NATO karargahında Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Zelenskiy, Almanya ve Ukrayna savunma bakanlarının balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bir anlaşma imzaladığını belirterek, müttefik ülkelere balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çabalara katılma çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "(Vladimir) Putin'in artık tek bir şeye, sürekli füze saldırılarına güvendiğini ve balistik füzelere sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden balistik füzelere karşı koyma yeteneğine ihtiyacımız var." dedi.

Rus balistik füzelerine karşı bir çözüme ihtiyaç duyduklarının altını çizen Zelenskiy, "Balistik füzelere karşı savunma çabalarına tüm müttefiklerin katılmasını istiyoruz. Kış gelmeden sonuç almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları arasında insansız kara araçları ile uzun menzilli topçu mühimmatı bulunduğunu ifade ederek, bu alanlarda ayrılan finansmanın ve Avrupa'daki üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını söyledi.

İnsansız hava araçları (İHA) alanındaki işbirliklerine de değinen Zelenskiy, 15 NATO üyesi ile 12 NATO üyesi olmayan ülkenin Ukrayna ile çeşitli İHA projelerinde yer aldığını kaydetti.

Rusya'nın savaşı sürdürmekte ısrar ettiğini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının Rus petrol tesisleri, rafinerileri ve askeri lojistik hatlarını etkili şekilde hedef aldığını ancak bunun savaşı sona erdirmeye yetmediğini ifade etti.

Ukrayna ordusunun Avrupa'da büyük çaplı saldırıları uzun süre caydırabilecek ve karşı koyabilecek başlıca askeri güçlerden biri olduğunu söyleyen Zelenskiy, savaş sonrasında da bu kapasitenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, müttefik ülkelerden Ukrayna ordusunun gelecekteki ihtiyaçları için uzun vadeli finansman mekanizmaları geliştirmelerini isteyerek, bunun yalnızca Ukrayna'nın değil, Avrupa'nın savunmasını da güçlendireceğini kaydetti.

7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinen Zelenskiy, "Lütfen Ankara Zirvesi için güçlü kararlar ve güçlü bir işbirliği hazırlayalım ki ortaklığımızın siyasi düzeyi sahadaki gerçeklikle örtüşsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den NATO'ya Füze Savunma Çağrısı - Son Dakika

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