Zelenskiy'den Paskalya'da Ateşkes Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Paskalya'da Ateşkes Açıklaması

30.03.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Paskalya Bayramı'nda ateşkes için hazır olduklarını belirtti ve müzakerelere devam edildiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna olarak hazır olduklarını bildirdi.

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, son günlerde Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy konuşmasında, Körfez ülkeleriyle Ukrayna menşeli deniz insansız hava araçlarının tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Orta Doğu'daki müttefikleri ile Ukrayna'nın savunma alanındaki deneyimlerini paylaşmak amacıyla bazı anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Bunların tarihi anlaşmalar olduğuna inanıyorum. Askeri teknoloji ve diğer alanlarda stratejik işbirliği konusunda görüşmeler yapıyoruz. 10 yıllık anlaşmalardan bahsediyoruz." dedi.

Ukrayna'nın ayrıca hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için, "PAC-3'e" (Patriot hava savunma sisteminin en gelişmiş tipi) alternatif olarak iki ülkeyle görüşmeler yürüttüğüne değinen Zelenskiy, "Elbette bu konu Orta Doğu ülkelerinde gündeme geldi. Detayları paylaşmayacağım. Ukrayna'ya bu alanda destek sağlanması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy konuşmasında ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmalara da değindi.

Savaşın bitirilmesi için Rusya-Ukrayna-ABD arasında geçen aylarda başlatılan üçlü müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bir çıkmazda olduğumuzu düşünmüyorum. Çıkmazdan sonra ne mi yapmalıyız? Teslim mi olmalıyız, rahatlamalı mıyız? Rusya teslim olsun, biz teslim olmayız. Üçlü görüşmeler düzenlemeli ve diplomatik yolda ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın bitirilmesi ve ateşkesin sağlanması için her türlü formatı desteklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın sona ermesi için her türlü formatı destekledik, bunu biliyorsunuz. Ancak devletimizin onurunu ve bağımsızlığını kaybetmeden, ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Zelenskiy ayrıca, nisan ayında kutlanacak Paskalya Bayramı günlerinde ateşkes ilan etmek için hazır olduklarının altını çizerek, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Kiev, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:23:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.