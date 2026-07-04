Zelenskiy'den Putin'e Konstantinovka Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Putin'e Konstantinovka Teklifi

04.07.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Konstantinovka'nın Rus kontrolünde olmadığını belirterek Putin'le buluşmayı önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Rus ordusunun kontrolüne geçmediğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "bu şehirde bir araya gelmeyi" önerdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Merz ile konuşmasında, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının Patriot tipi hava savunma sistemlerinin füzeleriyle daha da güçlendirilmesini ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Şimdilik en önemli konu, halkımızı Rus balistik füzelerinden koruyacak Patriot sistemleri için füzelerdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merz'e Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında da bilgi verdiğini vurguladı.

Ülkesinin Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğine yönelik Moskova'dan dün yapılan açıklamaya değinen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuyla ilgili ABD'ye ve tüm dünyaya gerçekleri yansıtmayan bilgileri verdiğini savundu.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Rusların, Donbas'taki Kostantinovka'yı ele geçirdiği iddiasında bulunuyor. Elbette bu doğru değildir. Eğer Kostantinovka, şu anda Rusya'nın kontrolündeyse, Putin için orada benimle buluşmak ve savaşı nihayet bitirecek diplomatik çözümler bulmak muhtemelen bir sorun olmayacak. Fakat o yine de cephe hattını geçemez. Gerçekler, Putin'in sözlerinden çok farklı."

Kremlin, Rus ordusunun Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini açıklamıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalyov ise yerel basına yaptığı açıklamada, yoğun çatışmaların yaşandığı Konstantinovka'nın, Ukrayna savunma kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Putin'e Konstantinovka Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 14:58:59. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Putin'e Konstantinovka Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.