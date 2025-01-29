Zelenskiy'den Putin'e Uluslararası Baskı Çağrısı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Putin'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Zelenskiy, savaşa son vermek için Putin'e yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

29.01.2025 12:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verecek bir anlaşmanın yapılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "uluslararası baskının daha da artırılması" çağrısı yaptı.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılabilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik "uluslararası baskının daha da artırılması" çağrısında bulunan Zelenskiy, ülkesine daha geniş güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Avrupa tarafından verilen garantilerin "tek başına yeterli" olmadığını söyleyerek "Avrupa, ABD'nin güvenlik garantisi olmadan bunun yeterli olmayacağının farkında. Putin, Avrupa'dan korkmuyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın savaşı bitirecek bir anlaşmaya varılmaması durumunda "daha ağır ekonomik yaptırımlarla" karşılaşacağına dair söylemini hatırlatan Zelenskiy, bu açıklamayı "adil ve haklı" olarak değerlendirdi.

Zelenskiy, "Putin'in tam olarak korktuğu şey de bu. (Putin) Güçlü bir Trump'ın, Ukrayna'yı desteklemesini istemiyor. Çünkü bu güçlü bir Ukrayna demek." dedi.

Zelenskiy, savaştan önce "önleyici yaptırım ve silah" istemiş

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde dönemin ABD Başkanı Joe Biden'dan "silah ve önleyici yaptırım" talebinde bulunduğu söyleyen Zelenskiy, silahların yalnızca "işgalin gerçekleşmesi" durumunda sağlanacağı cevabını aldığını belirtti.

Zelenskiy, "Buna paralel olarak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de bunu sorduğumda, ABD'nin onayı olmadan yapamayacaklarını söylediler. Yani ilk başta Ukraynalılar tek başlarına bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Trump, 22 Ocak'ta, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Putin'e Uluslararası Baskı Çağrısı - Son Dakika

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