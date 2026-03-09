Ukrayna, Ürdün'deki ABD üslerini için İHA'lar ve uzman ekip gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, Ürdün'deki ABD üslerini için İHA'lar ve uzman ekip gönderdi

Ukrayna, Ürdün\'deki ABD üslerini için İHA\'lar ve uzman ekip gönderdi
09.03.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin isteği üzerine Ürdün'deki askeri üsleri korumak amacıyla insansız hava araçları ve uzman ekip gönderdiklerini açıkladı. Ukraynalı uzmanlar, bölgedeki ülkeleri İran yapımı İHA'lara karşı savunma konusunda da destekleyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ürdün'deki ABD askeri üslerini "korumak amacıyla" insansız hava araçları (İHA) ve uzman ekip gönderdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli The New York Times'a (NYT) Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TALEP ABD'DEN GELD, UKRAYNA HAREKETE GEÇTİ

Ukrayna'nın, Ürdün'de yer alan ABD askeri üslerini "korumak" için önleme İHA'ları ve uzman ekip gönderdiğini kaydeden Zelenskiy, ekibin kısa süre içinde Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Zelenskiy, söz konusu isteğin ABD tarafından geldiğine işaret ederek, buna "derhal karşılık" verdiklerini belirtti.

"İHA'LARA KARŞI DESTEK VERECEĞİZ"

Ukraynalı uzmanlardan oluşan başka bir ekibin de bölgeye gideceğini aktaran Zelenskiy, bu ekibin bölge ülkelerine, saldırılara karşı yalnızca Patriot sistemlerini kullanmakla kalmayıp, İran yapımı İHA'lara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda da destek vereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada da ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi İHA'lara yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu söylemiş, "Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." demişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Ürdün'deki ABD üslerini için İHA'lar ve uzman ekip gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:18:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Ukrayna, Ürdün'deki ABD üslerini için İHA'lar ve uzman ekip gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.