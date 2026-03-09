Ukrayna, Ürdün\'deki ABD üslerini için İHA\'lar ve uzman ekip gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ürdün'deki ABD askeri üslerini "korumak amacıyla" insansız hava araçları (İHA) ve uzman ekip gönderdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli The New York Times'a (NYT) Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TALEP ABD'DEN GELD, UKRAYNA HAREKETE GEÇTİ

Ukrayna'nın, Ürdün'de yer alan ABD askeri üslerini "korumak" için önleme İHA'ları ve uzman ekip gönderdiğini kaydeden Zelenskiy, ekibin kısa süre içinde Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Zelenskiy, söz konusu isteğin ABD tarafından geldiğine işaret ederek, buna "derhal karşılık" verdiklerini belirtti.

"İHA'LARA KARŞI DESTEK VERECEĞİZ"

Ukraynalı uzmanlardan oluşan başka bir ekibin de bölgeye gideceğini aktaran Zelenskiy, bu ekibin bölge ülkelerine, saldırılara karşı yalnızca Patriot sistemlerini kullanmakla kalmayıp, İran yapımı İHA'lara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda da destek vereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada da ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi İHA'lara yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu söylemiş, "Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." demişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.