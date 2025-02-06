Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu - Son Dakika
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Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını \'hazırım\' diyerek duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı diplomasiyle bitirmek istediklerini ve bu yönde gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

06.02.2025 22:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul ettiğini duyurdu.

Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

"ANLAŞABİLİRSEK PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından Odile Renaud-Basso ile yaptığı basın toplantısında ise ülkesinde devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya Zelenskiy, şu yanıtı verdi: "Elbette hem ABD hem Başkan (Donald) Trump ve AB ülkeleri, Rusya olmadan, Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığına inanıyor. Bu yüzden dedim ki eğer bu savaşın bizim için nasıl sonuçlanacağı konusunda anlaşabilirsek ben Putin ile görüşmeye hazırım. Diplomasiye hazırız, burada bununla ilgili bir sorunum yok. Sorun şu ki bana öyle geliyor ki Putin prensip olarak benimle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korkuyor." Zelenskiy, "Ama yine de Trump'ın onu savaşı bitirmeye zorlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

"ABD-UKRAYNA EKİPLERİNİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞINDAN EMİNİM"

Son dönemlerde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme yönünde bazı medya kuruluşlarında "Trump'ın planı" olduğu iddia edilen bilgilerin ortaya çıkmasına da değinen Zelenskiy, "Ekiplerimizin (ABD-Ukrayna) birlikte çalışacağından eminim. Birbirinden farklı bir plan olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

"DİPLOMASİYE HAZIRIZ"

Zelenskiy, savaşı bitirmek için kendi görüşlerini daha önce Trump ile de paylaştığını hatırlatarak, "Ancak yine de bunun ortak bir anlayış ve vizyon olmasını sağlamak için çalışacağız. Rusya bir şeyden hoşlanmasa bile ortaklar arasında ortak bir vizyona ihtiyacımız var. Sonra ise diplomasiye hazırız." diye konuştu. Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak atadığı Keith Kellogg'dan savaşın bitirilmesine yönelik bir planın çıktığı iddiaların da olduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Resmi müzakereleri ve sonuçları bekleyeceğiz." dedi.

Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

EBRD, UKRAYNA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK

EBRD Başkanı Renaud-Basso da geçen yıl ayırdıkları 2,4 milyar avroyla birlikte savaşın başından bugüne kadar Ukrayna'ya 6,2 milyar avroluk destek sağladıklarını dile getirdi. Renaud-Basso, Ukrayna'nın enerji sektöründe projeler üretmeye ve özel sektörü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Yavuz:
    ne oldu düdük ülkenin mahvettin sonuç hiç 41 2 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Avrupa ve Amerikan oyunuyla yaktın Ukrayna’yı ulan zaten Ukrayna’nın yarısı Rus 32 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dostluk Kazanacak Tabi Beraber Olursanız 14 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Ukrayna yıkıldı 20 yıl inşaat işi var yeni iş sektörü açıldı 11 0 Yanıtla
  • Demokan Tükek:
    Kusura bakma ama sen Putin ile gorusemezsin sen Putine biat etmek zorundasın. Natonun gazına geldin, olan Halkına oldu çok yazık. Ya sonuna kadar gideceksin ya pes edeceksin. Allah tüm Ölenlere Rahmet eylesin. 6 şubatta Ölen tüm insanlarımıza da Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. 8 0 Yanıtla
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