Zelenskiy, Dublin\'de Avrupa ülkelerinden müzakerelerde temsilci seçmelerini istedi

DUBLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin yeni müzakerelerin yapılmasının beklendiğini belirterek Avrupa ülkelerine, görüşmelerde kendilerini kimin temsil edeceğine bu ay içinde karar verme çağrısında bulundu.

Zelenskiy çarşamba günü İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Hükümet Binası'nda İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avrupa'yı kimin temsil edeceğini seçmemiz gerekiyor ve bu önemli" dedi.

Zelenskiy, "Müzakerelerin devam edeceğini öngördüğümüz için bunu kasım ayında yapmamız gerekiyor" diyerek Avrupa'nın gelecekteki görüşmelere katılımının önemini vurguladı.

Zelenskiy'nin açıklaması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında iki gün süren üçlü görüşmelerin ardından ve perşembe günü Dublin'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi öncesinde geldi. Zirvede Avrupalı liderlerin güvenlik sorunlarını ve Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları ele almaları bekleniyor.

Avrupa'nın barış görüşmelerindeki temsil konusunun, cuma günü yapılacak gayri resmi Avrupa Birliği liderleri toplantısında görüşülmesi öngörülüyor.