Zelenskiy Kiev'de üniversite kampüsüne saldırıda 12 kişinin yaralandığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesinin 11 bölgesindeki enerji, lojistik ve kentsel altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin diğer bölgelerine yönelik bu gece düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

Kiev'de bir üniversitenin kampüsünün ve çevresindeki alanın hedef alındığını aktaran Zelenskiy, mevcut bilgilere göre burada, 5'i öğrenci ve üniversite personeli olmak üzere 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırıda 16 adet balistik füze ve 280'den fazla insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktaran Zelenskiy, "Rusların, lojistik altyapımıza yönelik operasyonunda ciddi bir tırmanış yaşandı." ifadesini kullandı.

Bu gece toplam 11 bölgeye saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusların hedefleri, neredeyse her noktada enerji, lojistik ve sıradan kentsel altyapı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin tedariki konusunda gecikmelerin yaşandığına dikkati çekerek, "Patriot ve NASAMS tipi füzeler için hazırlanan önleme paketlerinin teslimatında maalesef son dönemlerde yaşanan yapay ve uzun süreli gecikmeler, Rusya'nın terör kampanyasının hedeflerine ulaşmasına doğrudan yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.