Zelenskiy, Londra'da Barış Görüşmeleri Yapıyor

KİEV, 22 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmelerinin çarşamba günü Londra'da yapılacağını duyurdu.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından pazartesi günü sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Temsilcilerimiz bu çarşamba Londra'da çalışmalara başlayacak" dedi.

Zelenskiy, "Koşulsuz bir ateşkes sağlayarak gerçek ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için daha önce olduğu gibi mümkün olduğunca yapıcı adımlarla ilerlemeye hazırız" dedi.

Koşulsuz bir ateşkesin barışa giden ilk adım olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Starmer ile Avrupa güvenlik formatları çerçevesinde ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.