Zelenskiy, Modi ile görüşmede Abu Dabi barış toplantısı ve gıda koridorunu ele aldı - Son Dakika
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Zelenskiy, Modi ile görüşmede Abu Dabi barış toplantısı ve gıda koridorunu ele aldı

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Zelenskiy, Modi ile görüşmesinde Abu Dabi'deki Ukrayna barış toplantılarını ve Rusya'nın Karadeniz'de tahıl ihracatını engellemesini ele aldı. Zelenskiy, Hindistan'ın gıda koridorlarının kurulmasında arabulucu olmaya hazır olduğunu ve çabaların sürmesini beklediklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'yle telefonda görüştüğünü belirtti.

Abu Dabi'de gerçekleşecek Ukrayna barış görüşmeleri hakkında Modi ile konuştuklarını belirten Zelenskiy, "Abu Dabi'deki toplantının gündeminde yer alan her bir maddeye aktif olarak hazırlanıyoruz. Ukrayna tarafı her zaman yapıcı bir yaklaşım sergilemektedir ve Rusya'nın da gerilimi azaltmaya yönelik aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın da savaşın bitirilmesini desteklediğini ve Modi'nin bu yönde daha önce çağrılarda bulunduğunu vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya'nın, Karadeniz'de tahıl ihracatını nasıl engellediğini görüştük. Hindistan, gıda koridorlarının kurulmasında arabulucu olarak hareket etmeye hazır ve bu yöndeki çabaların devam etmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA
HindistanKaradenizPolitikaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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