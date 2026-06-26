Zelenskiy: NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Zelenskiy: NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

26.06.2026 23:35
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Zelenskiy, NATO Zirvesi'ne hazırlıklar ve esir takasları hakkında bilgi verdi, Kırım'a dikkati çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi için hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler hakkında bilgi paylaştı.

Rusya ve Ukrayna arasında bugün karşılıklı 160 esir asker takasının yapıldığını belirten Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmalar sürdürdüklerini aktardı.

Zelenskiy, esir takasları sonucu bu yıl 1596, savaşın başından beri toplam 9 bin 500'den fazla Ukraynalının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında yapılan görüşmeler için hazırlıklarına işaret eden Zelenskiy, "Ankara'daki NATO zirvesine hazırlanıyoruz, birçok ikili formatta görüşmelerimiz olacak. Hava savunmamızı güçlendirmek bizim için birinci önceliktir." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse, Kırım için mücadele etmediğimizi söyleyemez"

Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı bir diğer açıklamada da Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'ı unutmadıklarını vurgulayarak, "Bugün, dünyadaki hiç kimse, Kırım için mücadele etmediğimizi ve Kırım'ı unuttuğumuzu söyleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları düzenlemeye devam ederek Ukrayna için adaleti sağlamaya çalıştıklarını belirten Zelenskiy, "Bu adaleti sağlama politikamızın merkezinde tam olarak Kırım yer alıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'ı bugün adeta bir "köprübaşı" olarak kullandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Ukrayna, bugün, Rusya'yı bu köprübaşından mahrum bırakıyor ve savaşı normalleştirme çabalarına son noktayı koyuyor. Bunu yaparken, Ukrayna için adaletin, Kırım Tatar halkı için de adalet anlamına geldiğini unutmuyoruz."

Kırım Tatar Milli Bayrağı'nın Kırım Tatarları'nı birleştirdiğini ve onu saygıyla selamladıklarını ifade eden Zelenskiy, ülkesi için güvenlik ve kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini açıkladı.

Kırım Tatar Milli Bayrak Günü

Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan 3 dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarları'nın milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak kurultay salonlarına asılmıştı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı, 2010'da 26 Haziran gününü "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" olarak ilan etmiş, o günden bu yana her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kırım, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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