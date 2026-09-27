Zelenskiy, Rus İHA'larının Kiev'de iki anaokulu ve iki okulu vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus İHA'larının Kiev'de iki anaokulu ve iki okulu vurduğunu bildirdi

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Zelenskiy, Rus İHA'larının Kiev'de iki anaokulu ve iki okulu vurduğunu, saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını ve ölenler olduğunu açıkladı. Dünden beri 277 İHA kullanıldığını belirten Zelenskiy, Suudi Arabistan büyükelçisinin konutunun da hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırısında anaokulu ve okul binalarıyla çeşitli sivil altyapı unsurlarını hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırıları değerlendirdi.

Kentin farklı bölgelerine saldırıların yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugün sadece Kiev'de, Rus insansız hava araçları (İHA) iki anaokulunu ve iki okulu, sıradan bir konut binasını, bir benzin istasyonunu, birkaç depoyu ve iletişim tesisini vurdu." ifadesini kullandı.

Bu tür saldırıların Ukrayna toplumuna karşı yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Böyle bir hedef seçimi dünyanın her yerinde tek kelimeyle terörizm olarak adlandırılırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar sonucu onlarca kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğunu aktaran Zelenskiy, Rus ordusunun dünden beri sürdürdüğü saldırılarda 277 İHA kullandığını belirterek, "Hasar gören tesisler arasında Suudi Arabistan büyükelçisinin konutu olarak kullanılan bir bina da var." bilgisini paylaştı.

Saldırılar nedeniyle Dnipropetrovsk bölgesinde bir spor okulunun hasar gördüğünü kaydeden Zelenskiy, Sumi bölgesinde de çocuklar için kullanılan bir binanın isabet aldığını bildirdi.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, Rus hükümetine, devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören ve eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yasanın yürürlüğe girmesi gerektiğini savunarak, "Bu, tam olarak uygulandığı takdirde birçok şeyi olumlu yönde değiştirebilecek bir yasadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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