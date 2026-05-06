Zelenskiy: Rusya Ateşkes Teklifini Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy: Rusya Ateşkes Teklifini Reddetti

06.05.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes teklifini reddettiğini ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yarısı başlayacak şekilde ateşkes teklifinde bulunduklarını, Rusya'nın bu teklifi kabul etmediğini belirterek, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." dedi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini anımsattı.

Rusya'nın geçici ateşkese uymayarak gün içinde cephede çatışmaları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın cephe hattında saat 10.00 itibarıyla 1820 kez saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, aynı zamanda ülkesine hava saldırılarının da düzenlendiğine işaret etti.

Rusya'ya savaşı sona erdirme ve barışın sağlanması için diplomasiye başvurması çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rus tarafının, bugün itibarıyla ateşkesi bozduğunu belirtiyoruz. Akşam saatlerinde askeri ve istihbarat raporlarımıza dayanarak, sonraki eylemlerimize karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaşta, Moskova yönetimi, Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs'ta, Kiev de buna karşılık 6 Mayıs saat 00.00'dan itibaren ateşkes teklifinde bulunmuştu. İki taraf da gelen teklifleri kabul ettiğine ilişkin açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya Ateşkes Teklifini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:28:19. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya Ateşkes Teklifini Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.