Zelenskiy: Rusya Ateşkes Teklifini Reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yarısı başlayacak şekilde ateşkes teklifinde bulunduklarını, Rusya'nın bu teklifi kabul etmediğini belirterek, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." dedi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini anımsattı.

Rusya'nın geçici ateşkese uymayarak gün içinde cephede çatışmaları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın cephe hattında saat 10.00 itibarıyla 1820 kez saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, aynı zamanda ülkesine hava saldırılarının da düzenlendiğine işaret etti.

Rusya'ya savaşı sona erdirme ve barışın sağlanması için diplomasiye başvurması çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rus tarafının, bugün itibarıyla ateşkesi bozduğunu belirtiyoruz. Akşam saatlerinde askeri ve istihbarat raporlarımıza dayanarak, sonraki eylemlerimize karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaşta, Moskova yönetimi, Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs'ta, Kiev de buna karşılık 6 Mayıs saat 00.00'dan itibaren ateşkes teklifinde bulunmuştu. İki taraf da gelen teklifleri kabul ettiğine ilişkin açıklama yapmamıştı.