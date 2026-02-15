Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Arttı - Son Dakika
Güncel

Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Arttı

15.02.2026 13:37
Zelenskiy, Rus ordusunun bir haftada Ukrayna'ya 1300 İHA ve 1200'den fazla bomba attığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yaklaşık 1300 insansız hava aracı (İHA), 1200'ün üzerinde güdümlü bomba ve farklı tipte 50 füzeyle hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Odessa, Donetsk, Zaporijya ile Sumi bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, son bir haftada ülkesine yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 50 füzenin fırlatıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu hafta içinde de Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Zelenskiy, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'a kadar Ukrayna'ya yeni silah ve enerji yardım paketlerinin sağlanması üzerinde kendileri ile anlaştığını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın, Rusya'yı terör imkanlarından mahrum bırakmak için her gün hava savunmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

