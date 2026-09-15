Zelenskiy, Rusya'nın irade göstermesi halinde saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya'nın irade göstermesi halinde saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı

Zelenskiy, Rusya\'nın irade göstermesi halinde saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın da benzer yönde irade sergilemesi halinde belirli saldırıları durdurmaya hazır olduklarını söyledi. Zelenskiy, olası bir kısmi ateşkesin Rusya'da bu ay yapılması planlanan seçimler sonrasında da geçerliliğini koruyacak şekilde güvenilir ve uzun vadeli olması gerektiğini belirtti.

KİEV, 15 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın da benzer yönde irade sergilemesi halinde belirli saldırıları durdurmaya hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortaklarımız, Rusya'nın elektrik şebekemize, diğer enerji tesislerimize, kritik altyapımıza ve gıda tedarik güzergahlarımıza saldırmama yönünde gerçek bir irade göstermesini sağlamaya hazırsa, elbette biz de buna karşılık saldırılarımızı durdurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, olası bir kısmi ateşkesin Rusya'da bu ay yapılması planlanan seçimler sonrasında da geçerliliğini koruyacak şekilde güvenilir ve uzun vadeli olması gerektiğini belirtti.

Çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, kritik altyapıya yönelik gerilimi azaltmanın, barışa doğru ilk adım olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump günün erken saatlerinde, Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Volodimir Zelenskiy, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya'nın irade göstermesi halinde saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı - Son Dakika

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