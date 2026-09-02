Zelenskiy, Rusya saldırılarına dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, Rusya saldırılarına dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu söyledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Odessa, Herson ve Harkiv dahil birçok bölgeye saldırılarının uluslararası tepkinin yetersiz olduğunu belirtti. Üniversite ve konutların vurulduğu saldırılarda öğrenciler sığınakta kaldı, biri çocuk 5 kişi yaralandı; Zelenskiy, dünyaya 'kesin ve kararlı adımlar' çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik devam eden saldırılarına karşı uluslararası tepkinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Başkent Kiev'de Rusya'ya ait "Şahed" tipi insansız hava araçlarının ders sırasında üniversitelerden birini vurduğunu belirten Zelenskiy, saldırı sırasında 160 öğrencinin sığınakta bulunduğunu aktardı.

Zelenskiy, gece saatlerinde Odessa'nın da hedef alındığını, bir konut binası ile şehir altyapısının hasar gördüğünü ve biri çocuk 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Herson'da Rus güçlerinin kurtarma ekipleri ve polis binasını vurduğunu aktaran Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki saldırılar nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Ülkenin birçok bölgesinde "Şahed" tipi insansız hava araçları ve hava bombaları tehdidi nedeniyle saldırı alarmlarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, uluslararası toplumun saldırılara tepkisini eleştirdi.

Zelenskiy, "Ne yazık ki dünyanın ve en etkili liderlerin Rusya'nın bu yeni saldırı tırmanışına tepkisi yetersiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve İran yapımı "Şahed"lerin 24 saat süren saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, bunun yalnızca Ukrayna'nın sorunu olarak görülemeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy, "Ukraynalılara yönelik her saldırı, aslında Rusya'nın diğer ülkeler ve diğer halklar için hazırladığı taktiklerin bir provasıdır. Şimdi harekete geçmek gerekiyor. Kötülük kendini gösterdiğinde durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya baskı uygulanması ve Ukrayna'ya destek sağlanması için "kesin ve kararlı adımlar" atılması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, ortakların yapılması gerekenleri bildiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanması, Rusya'ya yaptırım uygulanması ve savunma sanayisi üretiminin önemli ölçüde artırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Harkiv, Herson, Odessa, Rusya, Çocuk, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya saldırılarına dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:49
Jose Mourinho’dan Arda Güler kararı 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:55:45. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Rusya saldırılarına dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement