Zelenskiy: Rusya Uzun Süreli Savaş İstiyor

31.03.2026 10:08
Zelenskiy, ABD/İsrail-İran savaşının etkilerini değerlendirerek Rusya'nın stratejisini eleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy???????, ABD/İsrail- İran savaşına ilişkin, " Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." dedi.

Zelenskiy, Axios'a, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da devam eden savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetmesine değinen Zelenskiy, çatışmanın sürmesinin aynı zamanda Ukrayna'nın "acil ihtiyaç duyduğu" hava savunma sistemleri ve diğer silahlarda sorunlara yol açacağını belirtti.

Zelenskiy, Moskova'nın Tahran'ı "doğrudan desteklediğini" savunarak, "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki yıldır konuşmadığını aktaran Zelenskiy, İsrail'in, Ukrayna ile işbirliği yapıp yapmamasının "kendi kararı olduğunu" dile getirdi.

Zelenskiy, Netanyahu'nun " her zaman Rusya ile Ukrayna arasında denge kurmak" istediği değerlendirmesini yaparak, "Bizde onun ihtiyaç duyduğu şeyler var, onda da bizim ihtiyaç duyduklarımız. Hava savunmasında büyük açığımız var. Fakat İsrail'in sahip olmadığı bazı şeylere biz sahibiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmek istediğinden emin olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ama bunun bedelini neden biz ödeyelim? Biz saldırgan değiliz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durdurmanın tek yolunu, Ukrayna birliklerinin kendi topraklarından çekilmesi olarak görüyorlar. Böyle bir kararın güvenliğimiz için yaratacağı tehlikeyi kimse gerçekten hesaba katmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

