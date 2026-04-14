Zelenskiy: Savaş sona ermeli, yaptırımlar devam etmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaş sona ermeli, Rusya bu sinyali duymalı ve barıştan yana bu tercihin yapılması gerektiğini hissetmeli. Bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlar yürürlükte kalmalıdır." dedi.

Zelenskiy, Berlin'de gerçekleşen Almanya-Ukrayna hükümetler arası istişare toplantısının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesindeki savunma sanayisinin faaliyetlerine değinerek Ukrayna'nın daha fazla silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ama bunun için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, "Sadece yeterli paramız yok." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın da güçlü Ukrayna ordusuna ihtiyaç duyduğunu savunan Zelenskiy, bunun için Avrupa ülkelerinden destek beklediklerini kaydetti.

Zelenskiy, insansız hava araçları (İHA), füze ve yazılım teknolojilerinin Almanya ile ortak üretimi ve geliştirilmesine yönelik bir anlaşma için çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

Orta Doğu ülkeleri ile yaptıkları gibi Almanya ile de bu alandaki deneyimlerini paylaşmak istediklerini aktaran Zelenskiy, Avrupa'da da benzer anlaşmaları yapmak istediklerini kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna için önemli bir müttefik olduğunu aktaran Zelenskiy, "Bu yüzden, en azından Avrupa'da, bu türden en büyük anlaşmalardan birine imza atacağımızdan eminim." diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında ayrıca, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan "Drujba" petrol boru hattıyla ilgili son gelişmelere de değindi.

Söz konusu boru hattının bu ayın sonuna kadar tamir edileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol boru hattına gelince, söz verdiğimiz gibi nisan ayı sonuna kadar onarılacak. Tamamen değil, ancak çalışır durumda kalması için yeterli şekilde (onarılacak)."

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunarak, "Savaş sona ermeli, Rusya bu sinyali duymalı ve barıştan yana bu tercihin yapılması gerektiğini hissetmeli. Bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlar yürürlükte kalmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.