Zelenskiy savaşı bitirmek için Türkiye'de kritik görüşmeler yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy savaşı bitirmek için Türkiye'de kritik görüşmeler yapılacağını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için diplomatik imkanların kullanılacağını ve Türkiye'de önemli görüşmeler olacağını söyledi. Zelenskiy, elektrik kesintilerinin giderilmesi ve hava savunmasının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için tüm diplomatik imkanların kullanılması yönünde çalıştıklarını belirterek, " Türkiye'de önemli görüşmeler olacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz."

Konuşmasında ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde devam eden insani operasyon kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zelenskiy, şehirden sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
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