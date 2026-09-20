Zelenskiy, son hafta 2 bini aşkın SİHA atıldığını, Herson'da rahibin öldüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy, son hafta 2 bini aşkın SİHA atıldığını, Herson'da rahibin öldüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada ülkesine 2 binin üzerinde SİHA, 1700 güdümlü bomba ve 19 füze kullandığını bildirdi. Herson'daki bir manastıra bu gece düzenlenen İHA saldırısında bir rahibin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada ülkesine 2 binin üzerinde silahlı insansız hava aracı (SİHA), 1700 güdümlü bomba ve 19 füze kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreç içerisinde ülkesine 2 binden fazla SİHA ve 1700 güdümlü bombanın fırlatıldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda ayrıca farklı tipte 19 füzenin kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Herson bölgesinde yer alan bir manastıra İHA saldırısı düzenlediğini öne sürerek, "Manastırın bir rahibi öldü, dört kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin birçok bölgesindeki kritik ve sivil altyapıların bu gece saldırılar altında kaldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus saldırılarına karşı her gün ve her gece kendimizi savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıPolitikaGüvenlikSavunmaHersonGüncelRusyaDünyaSİHASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
13:44
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:54:01. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, son hafta 2 bini aşkın SİHA atıldığını, Herson'da rahibin öldüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement