Zelenskiy, Trump ile Görüşmeden Önce Kellogg ile Buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Kellogg ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Trump ve Avrupalı liderlerle Washington'da yapılacak toplantının "çok ciddi" olduğunu belirten Zelenskiy, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zelenskiy, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa'nın barışı demektir." diyerek Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

"Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.

Trump ile Zelenskiy arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.