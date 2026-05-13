Zelenskiy, Trump'tan Savaş Konusunu Gündeme Almalarını İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları sırasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunun da gündeme getirilmesini istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'nin (B9) açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yönünde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı Çin'deyken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi meselesinin ele alınmasını umuyoruz." dedi.

Zelenskiy, Avrupa ve NATO'nun Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı daha güçlü olması gerektiğini savundu.

Türkiye'de temmuzda NATO Zirvesi'nin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Sizler güçlü müttefiklersiniz ve bu zirvenin tüm Avrupa-Atlantik topluluğuna olumlu sinyaller göndermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.