Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına 36 balistik füze atıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına 36 balistik füze atıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya 36 balistik füze ve 172 İHA fırlattığını, asıl hedefin Kiev ve bölgesi olduğunu açıkladı. Saldırıda biri çocuk 9 kişi yaralandı; Kiev dışında 12 bölge etkilendi ve ana hedef yine enerji sektörüydü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarda 36 balistik füze kullandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'nın kritik altyapısına balistik füzeler fırlatarak üçlü görüşmelere hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılar sırasında Ukrayna'ya 36 balistik füze ve 172 insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığı bilgisini paylaşarak, başkent Kiev ve bulunduğu bölgenin asıl hedef olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi yine enerji sektörüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü, enerji ve sivil altyapısı, apartmanlar ve bir kreşin saldırılarda hasar gördüğünü bildirdi.

Kiev dışında ülkesinin 12 bölgesinin saldırı altında kaldığını aktaran Zelenskiy, "Biri çocuk 9 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki üçlü müzakerelerin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'nın kritik altyapısına balistik füzeler fırlatarak üçlü görüşmelere hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, ABD Kongresindeki her iki partinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Zelenskiy, "Çünkü Rusya düzenli olarak saldırılarının sayısını artırıyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
PolitikaEnerjiGüncelÇocukRusyaDünyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
14:07
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
13:50
Ronaldo’ya önce ceza, şimdi ödül Federasyondan sürpriz karar
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar
13:33
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
13:21
Osimhen’den haber var Galatasaray son durumunu açıkladı
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 14:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına 36 balistik füze atıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android