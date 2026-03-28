Zelenskiy ve Al Nahyan'dan Güvenlik Görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bölgedeki güvenliğe etkisini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, ülkesine resmi ziyarette bulunan Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmede, "bölgedeki askeri gerilim ışığında güvenlik durumundaki gelişmeler ile bunların bölgesel ve küresel barış ve güvenliğin yanı sıra uluslararası seyrüsefer güvenliğiyle dünya ekonomisi üzerindeki tehlikeli etkilerinin" değerlendirildiği belirtildi.

İran'ın BAE ve diğer bölge ülkelerine saldırılarının ele alındığı görüşmede, Al Nahyan, "ülkesinin egemenliğini tüm gücü ve kararlılığıyla savunmaya devam edeceğini" vurguladı.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi, sabah saatlerinde başkent Abu Dabi'ye atılan bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapneller nedeniyle 3 yerde yangın çıktığını ve olayda 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeyi ziyaret ederek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve iki ülke arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını duyurmuştu.