Zelenskiy ve Costa'dan Barış Müzakereleri Üzerine Görüşme

17.05.2026 22:25
Zelenskiy, Costa ile Ukrayna-Rusya savaşı ve Avrupa'nın müzakerelerdeki rolünü görüştü.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin müzakere sürecini ele aldıklarını belirterek, Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antonio Costa ile görüştüğünü duyurdu. Zelenskiy, görüşmede Ukrayna ve tüm Avrupa için barış müzakere sürecinin perspektiflerini detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Avrupa'daki liderlerle ve ABD tarafıyla son temasları hakkında Costa'ya bilgi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "İkimiz de Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu süreçte güçlü bir ses ve varlığa sahip olması önemli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun da görüşmede gündeme geldiğini belirten Zelenskiy, "Kümelenmelerin açılmasına hazırız. Bu konuda zaman çizelgesini ve gerekli iletişimi ele aldık" dedi.

Zelenskiy, açıklamasında Ukrayna'ya destek veren Avrupa liderlerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
