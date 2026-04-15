Zelenskiy ve Meloni'den Ortak Dron Üretimi Vurgusu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ile insansız hava araçları sektöründe ortak üretim konusuna büyük ilgi duyduğunu belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de askeri deneyimlerini ve savunma kabiliyetlerini ortaklarının kapasitesiyle birleştirerek, birbirlerini destekleyebileceklerini söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerini kapsayan seyahati çerçevesinde bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başbakan Meloni ile Chigi Sarayı'nda görüştü ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Kiev'e olan desteklerini yinelerken, istikrarsızlığın yavaş yavaş yeni normalleri haline geldiğini, tarihin en zor dönemlerinde İtalya ve Ukrayna'nın derin dostlukla bağlı olduğunu, işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Bölünmüş bir Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'ya bir hediye olacağını dile getiren Meloni, "Adil bir barışa doğru ilerlemek için koşullar mevcutsa, bunu Ukrayna halkının azmine ve Batı'nın sarsılmaz desteğine borçluyuz. İtalya ve Avrupa'nın pozisyonu 4 yıl boyunca her zaman aynı kaldı. Kiev'in yanında durmak, ahlaki bir görev ve stratejik bir gerekliliktir çünkü Avrupa'nın güvenliği de söz konusudur." ifadesini kullandı.

Meloni, AB'nin kabul etmeye hazırlandığı 20. yaptırım paketinin, Rusya'nın gelirlerini azaltmak için önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "İtalya, müzakere sürecinde somut bir ilerleme işareti göstermeyen, sivillere yönelik saldırılarını sürdüren ve altyapıyı hedef almaya devam eden Rusya Federasyonu'na karşı ekonomik baskıyı G7 ve AB çerçevesinde teşvik etmeye devam edecektir." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, Kiev'de yaşanacak mali krizin, Avrupa için hesaplanamaz zararlar doğuracağını, bu nedenle AB Konseyi tarafından kararlaştırılan mali desteğin sağlanmasını garanti altına almak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Meloni, İtalya olarak Ukrayna'nın AB'ye katılmasını desteklediklerini vurguladı.

Zelenskiy ile savunma alanındaki işbirliklerini de görüştüklerini aktaran Meloni, "Savunma alanındaki işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimizi ele aldık. İtalya, özellikle son yıllarda Ukrayna'nın öncü bir ülke haline geldiği dron sektöründe, ortak üretim geliştirmeye büyük ilgi duymaktadır." diye konuştu.

Ukrayna liderinden İtalya'ya teşekkür

Zelenskiy de İtalya'ya kendilerine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ukrayna, güvenlik alanında özel bir anlaşma formatı geliştirdi. Buna 'Drone Deal' formatı diyoruz. Bu, dronlar, füzeler, elektronik harp ve veri paylaşımı konularındaki askeri deneyimimizi ve savunma kabiliyetlerimizi içeriyor. Biz, tüm bunları ortaklarımızın kapasitesiyle birleştirmeyi öneriyoruz, böylece birbirimizi destekleyebiliriz. İtalya'nın bu işbirliği formatına ilgi göstermesi önemlidir.

Ekiplerimizin, programın ayrıntıları üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldık. Ayrıca savunma sektörlerimiz arasındaki etkileşimi artırmak için de çalışıyoruz. Sektördeki şirketlerimiz arasında bu işbirliği, her iki ülkeye de güç, teknoloji ve istihdam kazandıracaktır."

Ülkesinde savaş alanındaki son durumu da Meloni'ye anlattığını belirten Zelenskiy, "Şu anda Şahedler yine Ukrayna semalarında, büyük saldırılar oluyor ve kesinlikle ek uçaksavar sistemlerine ihtiyacımız var. Bunlar bizim için hayati önem taşıyor ve bu uçaksavar savunma sistemlerinin üretimi konusunda birlikte çalışabiliriz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna için 90 milyar avroluk destek paketinin serbest bırakılması gereğini de konuştuklarını, bunun için kendileri açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki savaşta Avrupa'nın çıkarlarını korumak için koordinasyonun şart olduğunun altını çizen Ukrayna lideri, şunları kaydetti:

"İran'daki savaş nedeniyle Orta Doğu ve Körfez'deki durumu görüştük. Bu savaştan sonra güvenliğin azalmaması, aksine artması ve her halkın çıkarının gözetilmesi önemlidir. Savaş sonrasında güvenliğin nasıl şekilleneceği küresel öneme sahip bir meseledir. Şimdi Avrupa'da hepimizin çıkarlarımızı ve yaşam tarzımızı korumak için çok daha somut bir şekilde koordinasyon sağlaması gerekiyor. İran'daki savaşın sonuçlarını hissetmeyen hiçbir ülke yoktur."

Bu arada Zelenskiy, Meloni ile görüşmesinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir araya geldi.