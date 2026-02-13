Zelenskiy ve Pistorius'dan Dron Fabrikası Ziyareti - Son Dakika
Zelenskiy ve Pistorius'dan Dron Fabrikası Ziyareti

13.02.2026 17:05
Zelenskiy ve Pistorius, Almanya'daki dron üretim tesisini ziyaret ederek Ukrayna'nın savunma projelerini inceledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın güneyinde faaliyet gösteren dron üretim tesislerini ziyaret etti.

Bakan Pistorius, Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026) kapsamında Almanya'ya gelen Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zelenskiy ve Pistorius, konferans öncesinde, ülkenin güneyinde Münih kentinin yakınlarında bulunan dron fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette, Zelenskiy ve Pistorius, Alman dron üreticisi Quantum Systems ile Ukraynalı Frontline Robotics şirketlerinin ortak girişimi olan Quantum Frontline Industries (QFI) tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Pistorius, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Burada üretilen sistemler doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacak. Bu platformlar hem keşif faaliyetlerinde hem de muharip görevlerde etkin rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy de savunma sanayi alanındaki bu ortaklığın türünün ilk örneği olduğunu söyleyerek projeden övgüyle söz etti. Zelenskiy, teknoloji transferi ve ortak üretimin Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmada stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın Avrupa'da ortak üretim hatları açmak için uzun süredir çalıştığını belirten Zelenskiy, yıl sonuna kadar Ukrayna dronları üreten 10 ortak girişim kuracaklarını ifade etti.

Aralık 2025'te temelleri atılan ortaklık, "Build with Ukraine" (Ukrayna ile İnşa Et) girişimi kapsamında hayata geçirildi.

Tesiste görev yapan yaklaşık 50 çalışanın 30'dan fazlasını Ukraynalı uzmanlar oluşturuyor. Fabrikada, doğrudan cephe hattında kullanılmak üzere yıllık 10 bin adet dron üretilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

