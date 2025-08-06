Zelenskiy ve Trump'tan Putin Görüşmesi Değerlendirmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da yaptığı görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bugün ülkesinin Sumi bölgesinde Ukrayna ordusunun faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Bölgeden dönüş yolunda Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Bu görüşme, Başkan Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretinden sonra yapıldı." ifadesini kullandı.

Avrupalı liderlerin de katıldığı telefon görüşmesinde Putin ile Witkoff'un yaptığı toplantıyı değerlendirdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Müttefiklerimizle ortak tavrımız kesinlikle net, savaş sona ermeli. Bu, adil bir son olmalı. Avrupalı liderler de görüşmeye katıldı ve her birine destekleri için minnettarım." dedi.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna kesinlikle bağımsızlığını savunacak. Hepimizin kalıcı ve güvenilir bir barışa ihtiyacı var. Rusya, kendi başlattığı savaşı sona erdirmeli. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim."