Zelenskiy, Yolsuzlukla Mücadele Yasasını Onayladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Yolsuzlukla Mücadele Yasasını Onayladı

31.07.2025 21:33
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını güçlendiren yasayı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, parlamentoda kabul edilen ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının (SAP) bağımsızlığını güçlendiren yasayı imzalayarak onayladığı bildirildi.

Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında, Ukrayna Parlamentosu'nun 22 Temmuz'da NABU ve SAP kurumlarının yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etmesi üzerine ülkede yaşanan gösteriler sonrası aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, söz konusu kurumların bağımsızlığını artıracak bir yasa tasarısını geçtiğimiz günlerde parlamentoya sunduğunu ve bugün parlamentoda kabul edildiğini hatırlattı.

Yeni yasanın NABU ve SAP gibi kurumları dış etkilerden koruyacağını belirten Zelenskiy, "Bu yasa, yolsuzlukla mücadele kurumlarının ve devletimizin kolluk kuvvetlerinin normal ve bağımsız çalışmasının garantisidir." dedi.

Yasanın parlamentoda 331 milletvekilinin evet oyu ile kabul edildiğini kaydeden Zelenskiy, söz konusu yasayı imzaladığını ifade etti.

Kiev'e yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği saldırı sonrası devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Son bilgilere göre ölü sayısının 14'e yükseldiğini aktaran Zelenskiy, saldırı bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Zelenskiy, saldırı sonrası Kiev'de gün içinde yüzden fazla kişiye tıbbi ve diğer yardımların sağlandığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Çasiv Yar kentini ele geçirme açıklamasını yalanladı

Zelenskiy konuşmasında ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmelere de değindi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Donetsk bölgesinde Çasiv Yar şehrini ele geçirdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bugün Rusların Çasiv Yar hakkında bir propagandası vardı. Bu bir Rus dezenformasyonudur. Ukrayna birlikleri mevzilerini savunuyor ve böylece Donetsk, Sumi ve Harkiv bölgelerinde Rusların her türlü ilerleme girişimini püskürtüyoruz."

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşılmıştı.

Açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin Kramatorsk-Drujovsk yönündeki saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar (Çasiv Yar) kenti kurtarıldı." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Yolsuzlukla Mücadele Yasasını Onayladı - Son Dakika

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