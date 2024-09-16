Zelenskiy: Zafer Planı Tamamlandı - Son Dakika
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Zelenskiy: Zafer Planı Tamamlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zafer planının %90'ından fazlasının hazır olduğunu duyurdu.

16.09.2024 23:17
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmesi öngörülen zafer planlarının yüzde 90'dan fazlasının yazıldığını, gelecek hafta müttefiklere sunulacağını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca çeşitli formatlarda Ukrayna'nın zafer planının hazırlanmasına ilişkin toplantılar yapıldığını kaydetti.

Zafer planının hazırlanması ve tüm maddelerin gerçek askeri, diplomatik ve ekonomik açıdan doldurulması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, bu çalışmalara her alanda önemli kişilerin dahil edildiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Zafer planında) Ukrayna için gerekli adımlar somut olarak belirlenmiştir. Gerçek ve adil barışı sağlamak için atılacak mümkün olan güçlü adımlar. Her bir adım için de net bir liste var, tam olarak neye ihtiyaç var, güçlenmek için tam olarak ne yapılacak? Burada imkansız olan tek bir şey bile yok. Yüzde 90'dan fazlası yazıldı. Bu plan, sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda uluslararası hukuka değer veren dünyadaki herkes için durumun doğru şekilde gelişmesini sağlayabilir. Gelecek hafta müttefiklere sunmak üzere zafer planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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