Depremde Yıkılan Zeray Apartmanı Davasında Karar: 22 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Alan Sanıklar Arasında Kamu Görevlilerine de Tutuklama Kararı Verildi

14.01.2026 21:25  Güncelleme: 01:22
Adana'daki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Zeray Apartmanı davasında 7 sanığa 7 yıl 6 ay ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 4 sanık beraat etti. Mahkeme sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve tutuklama kararları da verdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı davasında karar açıklandı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 sanık, 7 yıl 6 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı; 4'ü ise beraat etti. 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar arasında kamu görevlilerine de tutuklama kararı verildi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Zeray Apartmanı B blokunun yıkılması sonucu 56 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ile fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ayrıca, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren hakkında açılan dava da ana dosyayla birleştirildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönündeki görüşünü yineledi.

"35 aydır suçsuz yere tutukluyum"

Sanıklardan Ali Şevik, savunmasında, "B blokun yıkılmasında herhangi bir hatam ve kusurum yoktur. 35 aydır suçsuz yere tutukluyum; tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

4 sanığa üst sınırdan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ve tutuklama kararı

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, sanık Ali Şevik, sanık Mustafa Çampınarı, o dönem Seyhan Belediyesi'nde inşaat mühendisi olan Hüseyin Özü ve mimar Ayça Katlav'ı 22 yıl 6'şar ay; dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün'ü ise 7 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

Sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadı. Hükümle birlikte Çampınarı ve Özü'nün tutuklanmasına, duruşmaya katılmayan Katlav hakkında "tutuklanmak üzere yakalama emri" çıkarılmasına ve sanıklar Erdoğan, Ünal ile Örün hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

4 sanık beraat etti

Ayrıca heyet, büro personeli Abdullah Sancar, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren'in beraatine hükmetti; bu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: ANKA

