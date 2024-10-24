Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da 56 kişinin öldüğü apartmanın yapımcıları hakkında davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

24.10.2024 17:46
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Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Çampınarı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, kooperatif başkanlığı yaptığını ve müteahhit olmadığını söyledi. Şevik, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa Çampınarı da suçsuz olduğunu ileri sürdü. Çampınarı, "Önceki celselerde yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Apartmanın yıkılmasında kusurum yoktur. Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve bu celseye katılmayan tanıkların diğer celse zorla duruşmada hazır edilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşmada beyanlarının alınmasına, sanıkların kusur durumuna ilişkin yeni bilirkişi raporu alınması için Konya Teknik Üniversitesine müzekkere yazılmasına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA

adana, Son Dakika

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